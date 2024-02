Morgan-Bugo, oggi l'anniversario della scena cult di Sanremo 2020

Mercoledì 7 Febbraio 2024, 20:36

Grazie @yleniaindenial1 perché ci hai ricordato che oggi ricorrre un anniversario importante, un pezzo di televisione italiana veniva infatti mandato in onda il 7 febbraio 2020. Su X/Twitter la clip che è passata alla storia: «Sono le 00:40, Dua Lipa è nel backstage dell'ariston nel frattempo Morgan e Bugo stanno per fare la storia ma soprattutto 4 anni dopo sappiamo a memoria questo pezzo ma non quello originale che portavano in gara». L'episodio è stato anche ricordato da Marco Mengoni durante la prima serata, nella gag con le manette: «Così durante i duetti non rischiamo che uno dei due cantanti abbandoni il palco». Oggi, a distanza di quattro anni, l'episodio Morgan-Bugo è diventato un vero e proprio cult, un momento di televisione così potente da eclissare quasi completamente la canzone originale che i due cantanti avevano intenzione di presentare. Un ricordo che, nonostante il passare del tempo, resta impresso nella memoria collettiva, simbolo delle sorprese, delle emozioni e talvolta delle controversie che solo il Festival di Sanremo sa regalare.