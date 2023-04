Massimiliano Moneta ucciso a Vada, l'ex moglie: ​«Mi sento nuovamente una vittima». Indagato il suocero (in fuga)

«Tripla tragedia, perché è una tragedia per mio padre, una tragedia per me e una tragedia per i miei figli». A parlare a La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano su Rai 1, è Alessandra, l’ex moglie di Massimiliano Moneta, l’uomo ucciso a Vada, frazione di Rosignano Marittimo (Livorno). Per l’omicidio il principale indagato è il suocero dell’uomo, Antonino Fedele, che risulterebbe in fuga.

Antonino Fedele "Faccia d'angelo" latitante per 20 anni, ora è ricercato per l'omicidio del genero

«L’epilogo peggiore per come possa finire una situazione” continua la donna, ex consorte della vittima e figlia di Antonino, che sulla fuga del padre aggiunge: “Non so nemmeno se sia vivo, se sia morto, non ho la più pallida idea di cosa sia successo». La donna nega di essere stata presente al momento della morte di Massimiliano Moneta: «Non c’ero, io sono arrivata dopo», dichiarando di non sapere come mai il suo ex marito e suo padre si fossero incontrati. «Mi piacerebbe tanto saperlo, sono tre giorni che mi sto domandando perché lui fosse lì. Non si sono mai incontrati in tre anni, non capisco perché si sarebbero dovuti incontrare proprio quel giorno», dichiarando di non sapere neppure che il padre avesse un'arma.

«Io sono quella che ci rimette più di tutti - continua la donna - io già non c’ho più due figli perché se li è portati via due anni fa. L’udienza del processo dove dovevamo andare l’altro giorno era per sottrazione di minore. Lui mi ha sottratto due dei nostri tre figli, li ha portati a Guidonia durante il lockdown e non me li ha più restituiti». Alla domanda se il padre abbia ucciso Massimiliano per vendetta, Alessandra dice: «Che devo pensare? Io sono nuovamente una vittima fondamentalmente, mi sento nuovamente una vittima».