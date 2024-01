Venerdì 19 Gennaio 2024, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 08:38

«Questa domenica, a Che Tempo Che Fa sul Nove, il ritorno in tv di Lucia Annunziata». L'annuncio arriva direttamente dai social della trasmissione condotta da Fabio Fazio. La giornalista che ha condotto diversi format in Rai negli ultimi anni, sarà ospite dello show in onda su NOVE domenica a partire dalle 19:30.