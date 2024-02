John Travolta a Sanremo, quando lo vedremo e cosa farà? Amadeus: «Forse ballerà»

John Travolta è uno degli ospiti più attesi al Festival di Sanremo. Nella seconda serata, calcherà il palco dell'Ariston ma c'è ancora un nodo da sciogliere. Il Tony Manero della "Febbre del sabato sera" ballerà oppure no? Amadeus nel corso della sua intervista a "La vita in diretta" ha lasciato intendere che molto probabilmente accadrà.

John Travolta a Sanremo 2024, chi è l'attore? Le origini, l'età, la moglie e la fidanzata morte di tumore e la malattia e la scomparsa del primo figlio

Cosa farà?

John Travolta sarà ospite della serata di Mercoledi 7 febbraio di Sanremo. Amadeus a “La Vita in Diretta” ha dichiarato che l'attore aveva il desiderio di voter partecipare al festival di Sanremo e verrà in Italia solo ed esclusivamente per questo. Nel corso delle sue ospitate nelle varie trasmissioni ha sempre deliziato il pubblico con le sue movenze che lo hanno reso celebre. A Sanremo ballerà? molto probabilmente si.