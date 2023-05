Isola dei Famosi 2023, l'incidente imbarazzante durante la prova del girarrosto: è scappata davvero a Luca Vetrone?

Martedì 9 Maggio 2023, 10:02

Dopo già alcune settimane di sfide estreme e tensioni tra i concorrenti, l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2023 ha visto i naufraghi mettere alla prova le loro abilità fisiche attraverso una prova del girarrosto. Durante la prova, tuttavia, l'attenzione del pubblico è stata catturata da un episodio imbarazzante accaduto a Luca Vetrone, tra coloro che è dovuto salire sulla fatidica trave.

Simone Antolini, malore all'Isola dei Famosi. Cecchi Paone furioso: «Mi fido dello staff medico»

Isola, il momento imbarazzante di Ventrone

Il momento “imbarazzante” ha sicuramente lasciato il pubblico a bocca aperta e ha alimentato le voci e le domande sul futuro del concorrente nello show. Ma cosa sarà mai accaduto sulle spiagge dell’Honduras? E davvero Luca Vetrone avrà fatto quello che tutti pensano abbia fatto? E cosa è nello specifico? Andiamo a scoprirlo insieme!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, Kikapress, Shutterstock; music by Korben MkDB

LEGGI ANCHE:-- Enrico Papi e quella frase sulle donne 'da coccolare' che non è piaciuta a tanti: cosa ha detto in diretta