Grande Fratello, perché Mughini ha lasciato la Casa

Venerdì 17 Novembre 2023, 13:27 - Ultimo aggiornamento: 13:28

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Mughini ha annunciato la sua decisione di abbandonare la trasmissione, motivandola con il desiderio di tornare dalla moglie. L'ottantaduenne giornalista ha dichiarato che la mancanza della sua biblioteca e la necessità di consegnare un libro a fine dicembre, per contratto, sono le ragioni principali della sua scelta. L'addio è stato molto emotivo, con Mughini che ha chiesto scusa agli altri coinquilini. Alfonso Signorini ha strappato la promessa di vederlo tornare come ospite nella prossima stagione per affiancare Cesara Buonamici nello studio. Gf, pagelle: Alex sportivo (9), Mughini, in ritirata (5), Perla senza congiuntivo (3), Max «scemo del villaggio» (3)