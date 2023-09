Grande Fratello, Massimiliano Varrese si sfoga durante la pubblicità contro Beatrice Nuzzi: «Fuori da qui»

Mercoledì 27 Settembre 2023, 15:03

Durante la prima settimana del GF, l'attrice Beatrice Nuzzi è stata oggetto di critiche da parte di vari concorrenti, in particolare dall'attore e ballerino Massimiliano Varrese. Quest'ultimo ha manifestato più volte dubbi riguardo ai comportamenti di Beatrice. Durante l'ultima puntata, Beatrice ha dichiarato che considera Varreseun "bluff" e ha suggerito che dietro alla sua immagine di uomo spirituale e pacifista si nasconde qualcos'altro. Dopo queste affermazioni, Massimo si è confidato con gli altri durante una pausa pubblicitaria, esprimendo la sua frustrazione riguardo alle parole di Beatrice. Ha sottolineato che, nonostante il suo autocontrollo nel programma, si sentiva profondamente infastidito: “Menomale che so mantenere il controllo, perché fuori da qui…" ha confessato agli altri. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, music: Korben

LEGGI ANCHE: -- GF, microfono spento: Alfonso Signorini silenziato dagli autori? E' accaduto durante la diretta