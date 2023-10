Grande Fratello, Letizia Petris è stata diretta con Giuseppe Garibaldi

Domenica 22 Ottobre 2023, 08:27

Qualcuno ha fatto anche delle battutine sul confronto "ravvicinato" tra Letizia e Giuseppe. Ma quello che hanno inquadrato le telecamere della Casa va oltre il gossip social. Al Grande Fratello è il momento dei confronti. Giuseppe è infatti confuso e ha cercato conforto in Letizia per comprendere meglio la sua situazione. Il dispiacere per il fraintendimento riguardo ai suoi sentimenti verso Beatrice è chiaro ormai a tutti e il ragazzo ha spiegato di essersi così avvicinato a un'altra persona. Letizia, con franchezza, ha sostenuto che Giuseppe non si è comportato correttamente nei confronti di Beatrice evidenziando che i sentimenti di Giuseppe per Samira erano evidenti, e dunque ha criticato la mancanza di sincerità nei confronti di entrambe le donne. Il consiglio di Letizia? Dare a Beatrice una reale possibilità e di essere onesto con se stesso riguardo ai suoi sentimenti. Grande Fratello, Fiordaliso a Vittorio Menozzi: «Avevi bisogno del tuo amichetto...»