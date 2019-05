Grande Fratello, Barbara D'Urso furiosa con Gaetano: se racconti quello che fai sotto le coperte io mi inc...

In settimana Gaetano ha raccontato ai ragazzi della casa del Grande Fratello 2019 dettagli intimi della sua relazione con Erica Piamonte. Sono state utilizzate parole molto forti che hanno fatto andare su tutte le furie Barbara D'Urso : «Se racconti quello che fai sotto le coperte io mi inca**o».

Nuovo rimprovero di Barbara D'Urso ai ragazzi della casa. Questa volta sotto accusa Gaetano e il racconto che ha fatto agli altri delle sue effusioni con Erica con molti dettagli pruriginosi che preferiamo anche noi non ripetere.

«Gaetano tu hai raccontato a molte persone della casa dettagli intimi sessuali femminili, che se lo avessero raccontato di me non posso dirti la mia reazione, è quasi l'una di notte e io mi vergogno di mandarle in onda. Finchè si gioca e si scherza va bene, ma se racconti quello che fai io mi inca**o».

Gaetano sembra non rendersi conto della gravità della situazione, Erica prova a fare chiarezza: «Sinceramente vorrei sotterrarmi ma ci tengo a precisare che non è successo quello che potete pensare. Non è accaduto niente. Qualche avvicinamento e basta», «Erica non sei tu che ti devi sotterrare» prosegue Barbara, «I dettagli delle cose che ha raccontato Gaetano non possono essere trasmessi nemmeno a quest'ora», Gaetano prova a giustificarsi, ma Barbara è furiosa «hai raccontato nei dettagli cosa è successo sotto le coperte che sono umilianti per una donna. So che sei stato a lungo nel confessionale perchè avevi deciso di voler abbandonare la Casa, quindi ora voglio sapere se vuoi ancora restare». «Ovvio» ribatte Gaetano.

Ultimo aggiornamento: 08:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA