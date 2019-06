Giovanni Ciacci lascia Detto Fatto, le parole di Bianca Guaccero spiazzano tutti

Giovanni Ciacci lascia Detto Fatto , programma del pomeriggio di Rai Due, poco dopo un post di Bianca Guaccero su Instagram spiazza i fan. Ma andiamo con ordine. Pochi giorni fa, lo stylist della tv ha dato sui social l'addio ufficiale al programma. Sorpresa e sgomento tra gli affezionati della trasmissione. Ma poco dopo, ad attirare l'attenzione dei follower è stato un post di Bianca Guaccero.

«Le persone non cambiano, si rivelano. (D.Lynch) Buon giorno a tutti!», scrive Bianca. Immediate le reazioni dei fan che attribuiscono la frase alla decisione inaspettata di Giovanni Ciacci di lasciare Detto Fatto. «Quando ci si abitua per anni a vedere una persona condurre un programma, ci si sente traditi», scrive una follower. E ancora: «Hai ragione, Ciacci si pentirà».

Ma Bianca Guaccero replica così ai fan: «Non c'entra nulla Giovanni con la mia citazione». Ma i follower non le credono e lei specifica: «Non ho motivo di mentire. Ammettere cosa? Ma stai scherzando? Voglio molto bene a Giovanni». E sulla tempistica del post arrivato poco dopo quello di Gio Gio, Bianca parla di «coincidenza».

I fan notano anche che Bianca Guaccero non avrebbe messo mi piace al post in cui Giovanni Ciacci annunciava l'addio. Davvero tutto tranquillo? Staremo a vedere.

