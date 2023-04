Antonello Venditti fuma in tv da Pio e Amedeo ma poi lancia un appello: «Non lo fate, fa male»

Nella seconda puntata di "Felicissima sera", Pio e Amedeo ospitano il cantautore Antonello Venditti che per l'occasione interpreta la più famosa scena del "Titanic" mentre fuma una sigaretta (con tanto di bande nere sullo schermo). «Tanto è cinema non ci possono dire niente, è l'unico escamotage che abbiamo per farti fumare Antonello», si giustifica Amedeo.

Intanto il cantautore romano lancia un appello ai telespettatori: "non fumate", e intona al pianoforte due dei suoi brani "Sotto il segno dei pesci" e "Alta marea" prima di passare a un’altra scena cult del cinema con il film "Ghost". Il duo comico per l'occasione ha riscritto il ritornello di "Notte prima degli esami" con un aggiornamento su quei ragazzi che, ormai, cresciuti sono alle prese con altri tipi di "esami".