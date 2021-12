Gf Vip, Miriana Trevisan sotto le coperte con Biagio D'Anelli: «Con Nicola non volevo mai dormirci insieme. Era troppo piccolo»

Entrato da appena una settimana nella casa del Gf Vip, Biagio D'Anelli sembra aver già fatto colpo. Il rapporto tra Miriana Trevisan e la new entry scelta da Alfonso Signorini è sempre più intenso e fuori dal loft, ma anche dentro, si comincia a pensare che possa nascere una nuova coppia nella casa più spiata d'Italia. Sembra aver ritrovato la serenità l'ex di Non è la Rai dopo la turbolenta vicinanza con Nicola Pisu. Mentre il figlio di Patrizia Mirigliani si diceva innamoratissimo della showgirl napoletana, era lei a tirare su e lasciare il freno a mano. Tra allontanamenti e riavvicinamenti Miriana aveva sempre detto di provare una forte attrazione fisica nei confronti di Nicola frenata dal fatto che non vedeva un futuro fuori dalla casa del Gf.

Gf Vip, Miriana e Biagio, nuova coppia?

Con il passare delle puntate però i rapporti tra i due si sono sempre più freddati fino al momento in cui i gieffini si sono nominati a vicenda. In quel caso però ad avere la peggio è stato Pisu che si è trovato costretto ad abbandonare il reality. Da quel momento mentre Nicola ha dovuto fare i conti con il palo ricevuto la Trevisan si è detta finalmente libera. E la rinascita si è vista. Tra balletti scatenate e doccie hot, Miriana sembra proprio essere un'altra e il merito oggi è anche di Biagio. Da quando l'esperto di gossip ha varcato la porta rossa Miriana appare felice e serena.

Tra i due vipponi c’è molto dialogo, si raccontano tra storie del passato e progetti del futuro. E la complicità è forte a tal punto da spingerli a passare sempre più tempo sotto le coperte insieme, tra coccole e carezze.

Le confessioni a Urtis

A confermare le percezioni che arrivano a casa ci ha pensato l'ex di Pago stessa che in una confessione ha Giacomo urtis ha spiegato il perchè con Nicola non ci voleva proprio dormire. «Con lui era una cosa insicura. Lui era preso e io non lo volevo illudere. Sarebbe stato facile per me, no? Pensi che non ho desideri, bisogni? Ma non eravamo alla pari. E infatti avevo ragione, lui stava soffrendo». Poi Miriana parla anche di Biagio: «Biagio è più adulto in tutto. Tutti mi dicevano che Nicola era un bambino, poi dicevano che non lo dovevo trattare così. Insomma qualsiasi cosa che facevo, sbagliavo». L'affinità tra Miriana e Biagio però non piace a tutti, i telespettatori non stanno gradendo l'atteggiamento dell'ex di Non è la Rai che ha sempre allontanato Pisu per paura di quello che suo figlio potesse vedere, mentre ora appare tranquilla e vive serenamente il suo rapporto con Biagio. Ma anche questo spiega Miriana a Urtis. «Non volevo dormire con Nicola perchè non volevamo fidanzarci, stare attaccata a lui. Dentro al mio cervello non era giusto, lui era preso per me solo attrazione fisica»