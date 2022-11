Gf Vip, Oriana e Antonino Spinalbese: cosa è successo nel cuore della notte? Rischio squalifica

Giovedì 10 Novembre 2022, 09:07

Al GF Vip, nella notte, è successo qualcosa che sembra essere un po’ sciocco ma che in realtà potrebbe portare addirittura alla squalifica di almeno un concorrente tra Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese e Alberto De Pisis. Anche se sottovoce, Oriana e Antonino hanno infatti parlato di posizioni e percentuali di gradimento, con Spinalbese che ha poi spifferato tutto anche ad Alberto. Peccato che si tratti di una chiara violazione del regolamento, dato che chi entra in casa in un momento successivo non potrebbe rivelare nulla dall’esterno ai concorrenti già presenti in gioco. Che cosa succederà adesso? Verranno presi provvedimenti nei confronti di Oriana Marzoli? La concorrente sarà squalificata nel corso della prossima puntata serale del GF Vip? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Cute” from Bensound.com

LEGGI ANCHE :– GF Vip, la sexy mora concorrente perde la vestaglia e mostra troppo durante la notte: la regia non censura e si vede tutto