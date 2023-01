Gf VIP, Nikita Pelizon scioccata dalle parole di Antonella Fiordelisi e il rapporto con Edoardo Donnamaria

Sabato 21 Gennaio 2023, 11:48

Antonella Fiordelisi teme di essere incinta per via di due giorni di ritardo. La concorrente del Grande Fratello Vip lo ha svelato a Nikita Pelizon, confessandole alcuni dettagli molto intimi su quanto avviene all’interno della casa più spiata d’Italia tra lei ed Edoardo Donnamaria. Ma cosa avrà mai rivelato la schermitrice? E, soprattutto, come andrà a finire? È davvero incinta o si tratta di un falso allarme? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “OnceAgain” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- La reazione di Edoardo Donnamaria su Antonella incinta: cosa succederebbe se fosse confermata la notizia. Ecco cosa ha detto il fidanzato