GF Vip, cosa è successo stanotte tra Edoardo e Antonella Fiordelisi: «Ho immaginato nostro figlio»

Mercoledì 4 Gennaio 2023, 07:59

Dopo settimane di tira e molla, nella casa del Grande Fratello Vip sembra essere scoccato il sereno tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Tra i due, nella serata di ieri, sembra essere tornato il sereno tanto è vero che hanno addirittura dormito insieme. Anzi, tra le dolci parole che si sono sussurrate, ne sono venute fuori anche alcune di Antonella. La schermitrice ha raccontato al fidanzato di quando i due avevano sognato un figlio insieme… Come sarà andata a finire questa volta? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

