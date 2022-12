GF Vip, Edoardo simula il gesto dello schiaffo su Antonella: saranno presi provvedimenti?

Venerdì 30 Dicembre 2022, 09:04

Nella casa del Grande Fratello Vip spunta una nuova crisi tra Edoardo e Antonella, con lei che si sta vistosamente allontanando da lui (e lui che non sembra più tanto sicuro del rapporto con la Fiordelisi). La loro storia non sta andando certo per il meglio ma se, fino ad ora, era stata Antonella a scatenare i commenti e l’indignazione dei fan, stavolta è un gesto di Donnamaria nei suoi confronti a fare indignare tutti. In molti, infatti, stanno chiedendo che vengano presi importanti provvedimenti contro di lui, tanto che si vocifera addirittura di squalifica. Ma qual è stato il gesto messo in atto nei confronti di Antonella Fiordelisi? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

