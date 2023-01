Gf Vip, Nicole Murgia e la pessima battuta sulle persone down: telespettatori scrivono al Codacons

Martedì 24 Gennaio 2023, 09:11

Monta subito la polemica per quanto è avvenuto al Grande Fratello Vip ad opera di Nicole Murgia. Qualche giorno fa, la concorrente si è lasciata sfuggire una frase non certo felice riguardo alle persone affette da sindrome di Down. Ebbene, dopo l’ultima puntata del reality show di casa Mediaset, la ragazza ha addirittura confessato di essere stata tranquillizzata in confessionale dagli autori del programma. La questione non è sfuggita ai telespettatori, tanto che alcuni di essi hanno deciso di prendere provvedimenti e di segnalare la cosa al Codacons. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Nicole provoca Antonino con una mossa piccante, lui non cede e reagisce così. Cosa è successo dopo la puntata. C'entra anche Milena Miconi