Gf Vip, lo scherzo della cenere nel bicchiere fatto da Edoardo Tavassi a Oriana Marzoli indigna il web

Giovedì 19 Gennaio 2023, 12:46

Gli spettatori del GF Vip sono indignati per uno scherzo che sarebbe stato messo in atto da Edoardo Tavassi verso Oriana Marzoli. Lo stesso Tavassi ha spifferato tutto a Donnamaria: "Ho buttato la cenere di sigaretta nel bicchiere di Oriana", e l'altro Edoardo ha risposto: "Si beve pure la sigaretta questa". Oriana non si è accorta di nulla e avrebbe bevuto il suo bicchiere. "Si vede proprio Tavassi che prende la cenere e gliela mette nel bicchiere", "stanno esagerando con Oriana, addirittura la cenere nel bicchiere. Ci sono i video, prendete provvedimenti" hanno commentato alcuni utenti su Twitter. Una fetta del pubblico si aspetta ora che la produzione prenda provvedimenti verso Tavassi, ma c'è anche chi pensa che sia tutto finto: "Io non penso che Tavassi abbia messo la cenere nel bicchiere di Oriana ma che ci abbia buttato una sigaretta finta" ha scritto qualcun altro. Photo: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

