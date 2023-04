Gf Vip, Alberto de Pisis raggiunge Oriana e Nikita in finalissima. Giale lascia la Casa con suo marito Brad

Il terzo finalista per aggiudicarsi la vittoria del Grande Fratello Vip 7 è Alberto De Pisis. «Non l'avrei mai detto. Ero convinto che il pubblico a casa avesse tanto apprezzato l'arrivo di Brad. E invece vuol dire che ho trasmesso qualcosa». A uscire è Giale De Donà (che ci rimane male).

Gf Vip, le pagelle dei finalisti: Oriana "reina" (8), Nikita stratega (7,5), Tavassi paga lo scivolone (7)

Alberto raggiunge Nikita e Oriana (e poi finisce terzo classificato). Ma prima del televoto per scegliere i tre finalisti, le sorprese di Alfonso Signorini. La prima per Giale De Donà che può rivedre suo marito Brad (che fin qui non aveva mai accettato l'invito a incontrarla).

«Questa volta non mi accontento del video messaggio. Sono sei mesi e mezzo che non lo vedo. Me lo aspetto qui...». Ma sulla passerella Alfonso chiama un video. Lui parla in americano, si complimenta con lei e le dice di amarla. «Sono stati momenti difficili per me e la mia famiglia, questa è la finale e la porterai per sempre con te, congratulazioni per la finale, ma se non dovessi vincere sappi che l'importante è il viaggio. Goditi il momento, ti amo».

Lei finalmente sorride. Ringrazia ma non è finita qui. «Vorrei dirgli che non vedo l'ora di vederlo, che sono sempre più convinta di averlo sposato ed è stata la scelta più giusta che potessi fare. Non vedo l'ora di prendere il volo per Los Angeles».

Poi lui compare, alle sue spalle. E Giale si scioglie in pianto. Lo bacia. «Sono stati sei mesi diffiicili senza di lei, lontano da lei. Sono molto orgoglioso di lei. Ora la porto dalla sua famiglia, poi me la porto in America». Chiude Alfonso con una battuta: «Sembravate Briatore e la Gregoraci. Anzi no Brad è meglio di Flavio...».

IN FINALISSIMA

Da Giale ad Alberto. A quell'abbraccio che non ha ancora ricevuto da quando è entrato dentro la Casa del Gf Vip. Un abbraccio di tutti i suoi amici. Quattro uomini e una donna. «Albi è veramente un pazzo, un portatore sano di gioia». Ma le sorprese per lui non finiscono qui. Alfonso gli ricorda il suo sogno di diventare un bravo conduttore. E viene messo subito alla prova presentando un'ospite speciale: sua mamma Manuela. Una madre che corre da lui per abbracciare suo figlio che non vede da sei mesi. Tanti baci, tante carezze, tanti lacrime: «Che emozione rivederla». Mamma Manuela è sicura: «Il Grande Fratello l'ha migliorato tanto». Scatta un ultimo grande abbraccio.