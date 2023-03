GF VIP, Donnamaria rimprovera Luca per quella mano su Antonella: cosa è successo durante la puntata

Martedì 7 Marzo 2023, 10:06

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha fatto discutere il fatto che Edoardo Donnamaria abbia fatto gesti plateali per chiedere al suo amico e collega Luca Onestini di togliere la mano che sembrava aver posato sul lato B di Antonella Fiordelisi, mentre stavano tutti insieme per una foto. Questo gesto ha fatto molto discutere sui social network, con molti telespettatori del programma che hanno criticato non poco la gelosia e il comportamento di Donnamaria nei confronti di Antonella. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Summer” from Bensound.com

