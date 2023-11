GF, Perla confida quello che è successo in camera con Mirko: «Mano nella mano»

Venerdì 24 Novembre 2023, 08:55

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, nonostante la loro storia sia finita in malo modo, nella casa del Grande Fratello sono sempre più vicini a ritrovarsi, tanto che nella notte (anzi, di mattina presto) c'è stato un interessante sviluppo. Ma cosa sarà mai successo tra loro? Qualcosa lo ha lasciato intendere la stessa ragazza, parlandone con Letizia e Angelica. Se a questo punto vi state chiedendo cosa sia avvenuto in camera, non resta che andare a scoprirlo insieme. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, Red Communications; music by Korben MKdB



GF, la frase sussurrata da Mirko a Perla: ecco cosa le dice mentre è seduta sul divano