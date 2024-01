GF, è limoncello-gate. Beatrice incastra Rosy: «Che fine hanno fatto quelle bottiglie?»

Giovedì 25 Gennaio 2024, 08:04 - Ultimo aggiornamento: 08:26

Al Grande Fratello scoppia il "limoncello gate": nella casa più spiata d'Italia è polemica aperta tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin per le bottiglie di liquore. La chef sembra essere colpevole di aver sottratto del limoncello ai danni degli altri coinquilini della casa, in un'operazione che sembra essersi reiterata nel corso del tempo. Ma cosa sarà accaduto di tanto terribile? E Beatrice avrà davvero portato delle prove del comportamento di Rosy? Qual è la verità? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



