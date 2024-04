Francesco Benigno "cacciato" dall'isola, il dettaglio del litigio: «Avevo un piccolo legnetto alzato davanti ad Artur»

Venerdì 19 Aprile 2024, 10:35

Francesco Benigno è stato costretto ad abbandonare L’Isola dei Famosi, in Honduras. Nel corso della giornata di oggi Benigno è tornato sui social. Ed è stato un fiume in piena, raccontando un litigio con Artur Dainese e che sarebbe proprio a causa di quell'alterco che sarebbe stato "cacciato" dalla produzione.“Prima per loro mi ero ritirato, ho smentito e così hanno detto che mi hanno escluso per comportamenti. Fra cinque minuti diranno che ho sparato a un gabbiano che ha attraversato davanti l’isola, poi diranno che ho passato una notte d’amore con lui. Fate attenzione ragazzi che questi sono pericolissimi. Vi chiedo di far vedere tutte le immagini”. In alcune clip che Francesco Benigno avrebbe richiesto di visionare ci sarebbe lui con “un piccolo legnetto alzato così” messo “davanti a un uomo alto gigante fisicato che mi stava venendo addosso“. Per l'appunto, Artur. Un legnetto che avrebbe “immediatamente lasciato“. Photo credits: Ufficio Stampa Mediaset- Music by Korben MKdB



