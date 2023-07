Fiorello e il glass itinerante: la proposta dei fan di Viva Rai2 dopo lo "sfratto" da Via Asiago

Venerdì 14 Luglio 2023, 11:09

Sono giorni di fermento per la produzione di Viva Rai 2 che sta ricevendo tanti messaggi da parte dei fan del programma che non vogliono arrendersi alla sua chiusura dopo lo sfratto di Via Asiago. C'è chi ha proposto a Fiorello un glass itinerante, chi propone il proprio quartiere come location per la trasmissione. Qualora, però, non si dovesse trovare una soluzione entro novembre 2024, il format chiuderebbe.

Nell'attesa di capire cosa succederà, lo showman ha voluto ringraziare tutti i fan che in questi giorni si sono mobilitati e sono corsi in aiuto alla produzione anche solo con un messaggio. "Grazie a tutti quei quartieri di Roma, ma possiamo dire di tutta Italia, che si sono offerti come location per Viva Rai2! Un affetto incredibile! Grazie per tutto l'Amore che ci sta arrivando", ha scritto Fiorello su Twitter. FOTO: @KIKAPRESS MUSICA: PROJECT A_KORBEN

