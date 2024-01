Festival di Sanremo, il palco galleggiante della Costa Smeralda e la crociera-evento: i dettagli

Mercoledì 3 Gennaio 2024, 13:49

Costa Crociere annuncia il ritorno di Costa Smeralda, nave ammiraglia italiana, come palcoscenico sul mare per il Festival di Sanremo 2024. Il palcoscenico galleggiante sarà illuminato e festante, a poche centinaia di metri dal Teatro Ariston. Come annunciato da Amadeus, saranno quattro i protagonisti – italiani e internazionali – live in collegamento con la diretta su Rai1. “Torniamo a Sanremo con Costa Smeralda per proporre qualcosa di ancora più emozionante”, ha dichiarato Mario Zanetti, Amministratore Delegato di Costa Crociere. Questa la line up: Tedua (6 e 10 febbraio), Bob Sinclar (7 febbraio), Bresh (8 febbraio) e Gigi D’Agostino (9 febbraio). E cornice di questi appuntamenti speciali, Costa Crociere ha organizzato una crociera-evento dedicata. Foto da Ufficio Stampa – Kikapress / Music: Korben



