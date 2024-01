Fabio Fazio, dopo le accuse su Sanremo arriva la risposta della Rai: «Nessun regolamento contro di lui, è sempre stato così»

Non si è fatta attendere molto la risposta della Rai alle polemiche di Fabio Fazio sul regolamento di Sanremo. Dopo l'intervista al conduttore di "Che Tempo Che Fa" pubblicata da «Sette», il settimanale del «Corriere della Sera», l'ad Roberto Sergio ha infatti smentito le parole di Fazio, sottolineando come le regole siano sempre le stesse: «Il vincitore di Sanremo, la sera della domenica, andava da Fabio Fazio… quando era in Rai. Ora che lui è alla Nove, rete concorrente, il vincitore sarà sempre ospite in Rai. Non vedo alcuna differenza col passato».

Le accuse di Fabio Fazio

Non è piaciuta a Fabio Fazio la decisione della Rai di impedire al vincitore di Sanremo di andare in altri canali nei tre giorni successivi alla vittoria del Festival. In un'intervista pubblicata su «Sette», il settimanale del «Corriere della Sera», il conduttore di "Che Tempo Che Fa" ha infatti accusato la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico e televisivo in Italia di aver modificato il regolamento proprio per lui: «Mah, per ora vedo un nuovo regolamento a Sanremo nel quale scrivono che nei tre giorni successivi alla chiusura del festival il vincitore non può andare in trasmissioni che non siano della Rai.

La risposta dell'ad Roberto Sergio

Dopo le parole di Fabio Fazio e le polemiche sui social, è arrivata oggi anche la risposta della Rai, tramite il suo amministratore delegato. Come riportato dal «Corriere della Sera», infatti, Roberto Sergio avrebbe smentito una modifica del regolamento per svantaggiare il conduttore di "Che Tempo Che Fa": «Il vincitore di Sanremo, la sera della domenica, andava da Fabio Fazio… quando era in Rai. Ora che lui è alla Nove, rete concorrente, il vincitore sarà sempre ospite in Rai. Non vedo alcuna differenza col passato». Nessuna regola contro di lui, quindi: «Non c'è nessuna novità. Ogni motivo è buono per contestare la Rai. Ma l'unica verità è che oggi e, nonostante i profeti di sventura, anche per il futuro, in Italia la televisione è la Rai. Che continuerà a contribuire alla costruzione dell'identità nazionale, consentendo ai cittadini di riconoscersi dentro una memoria che appartiene a tutti».