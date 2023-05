Eurovision Song Contest 2023, tutto pronto per la prima semifinale. Marco Mengoni in gara per l'Italia

Dopo il Turquoise Carpet e la lunga sfilata delle 37 nazioni in gara fino alla St. George Hall, alla Liverpool Arena è tutto pronto per la prima delle semifinali di Eurovision Song Contest 2023. Marco Mengoni che porterà a Liverpool una versione unica e riarrangiata di «Due Vite», il brano vincitore della passata edizione del Festival di Sanremo. Domani sarà trasmesso fuori concorso un estratto di circa un minuto dell'esibizione di Marco.

L'Italia, come le altre Big Five tra cui la Spagna, la Francia, la Germania, l'Inghilterra più, quest'anno l'Ucraina, in qualità di vincitrice uscente della edizione dello scorso anno a Torino, entra di diritto nella finale del 13 maggio. E la semifinale di martedì 9 maggio, condotta da Mara Maionchi e Gabriele Corsi, sarà preceduta, alle 20.15 sempre su Rai 2, da una anteprima che farà da proscenio anche all'esordio dei due conduttori. Dopo un lungo viaggio iniziato a Torino, sede della precedente edizione di Eurovision, la nuova «effervescente» coppia approderà finalmente a Liverpool alla ricerca di miti e leggende musicali.