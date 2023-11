Che Tempo Che Fa, Gabriele Salvatores ricorda l’incontro con Fellini: «Il regista? Coraggio...»

Lunedì 27 Novembre 2023, 11:00

Da Sinner con tanto di freschissima coppa a Bellucci e Leone. Domenica 26 novembre ‘Che Tempo Che Fa’ ha visto sfilare grandi protagonisti dello sport e dello spettacolo. In onda sul NOVE e in streaming su discovery+, il salotto di Fabio Fazio ha accolto anche il Premio Oscar Gabriele Salvatores, autore del memoir ‘Lasciateci perdere’, scritto a quattro mani con Paola Jacobbi. Durante l’intervista, il regista ha rievocato diversi momenti della propria carriera a partire dall’incontro con il maestro Fellini. A tale proposito Salvatores ha dichiarato: “Ero al primo film che facevo, Sogno di una notte d’estate, venivo da Milano e quindi non conoscevo nessuno a Roma e a Cinecittà”. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)



