Che tempo che fa, Luciana Littizzetto e lo "spot" ai cioccolatini: FdI scrive alla Rai

«Come sapete ho scritto ii testi» di un popolare brand di cioccolatini: Luciana Littizzetto, durante la puntata di domenica 16 di "Che tempo che fa", cita il brand del prodotto con il quale ha firmato un accordo (che coinvolge anche Stash dei The Kolors). Lo fa in collegamento dalla sua abitazione (essendo impossibilitata a muoversi), insieme a Piero Pelù, che è accanto a lei. Una vicenda che è stata notata da Federico Mollicone, componente Commissione vigilanza Rai e deputato di FdI: «Presenterò un quesito all'azienda per sapere se è normale che una persona pagata dalla Rai utilizzi il mezzo pubblico per rivendicare questioni personali di lavoro con un’altra azienda. O se non esista, quindi, un palese conflitto».





