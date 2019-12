Carmen Di Pietro e Karina Cascella, scontro sugli insulti alla donna con l'endometriosi: «È colpa della tua ignoranza»

Non si placano le polemiche per lo scontro tra Carmen Di Pietro e una trentenne radioascoltatrice, affetta da endometriosi. La showgirl ha avuto l'opportunità di chiarire l'accaduto a Pomeriggio Cinque, ma nello studio di Barbara D'Urso non sono mancati momenti di tensione tra Carmen Di Pietro e Karina Cascella.

Carmen Di Pietro offende una donna malata di endometriosi e poi si scusa: «Mortificata»

Carmen Di Pietro, ospite di una emittente radiofonica romana, aveva risposto duramente ad una donna affetta da endometriosi, una malattia legata al ciclo mestruale, molto invalidante e che colpisce sempre più donne in tutto il mondo: «Se non vai al lavoro perché hai il ciclo, non sei degna di essere chiamata donna».

A Pomeriggio Cinque, Carmen Di Pietro ha fatto un passo indietro: «Chiedo scusa a tutte coloro che possono essersi sentite offese dalle mie parole, ma io fino a quel giorno non avevo mai sentito parlare di endometriosi». La showgirl ha poi aggiunto: «Non sapevo nulla, non è colpa mia». A quel punto, però, Karina Cascella, altra ospite nello studio di Barbara D'Urso, non ha usato mezzi termini: «Come fai a dire certe cose? Se non è colpa tua, è colpa della tua ignoranza».

