Bruno Vespa ha condotto l'ultima puntata di Porta a Porta da casa. Il giornalista Rai è risultato positivo al Covid. È stato lui stesso ad annunciarlo: «Vi chiedo scusa ma tre anni e mezzo di attesa oggi il Covid è venuto a trovarmi in forma leggera ma devo stare lontano da voi». Lo stesso Vespa, non ha perso occasioni per parlare del Covid-19 e del vaccino ribadendone l'importanza.