Belen Rodriguez, lo scherzo in diretta "smaschera" la mamma: «Tu non guardi Le Iene»

Giovedì 5 Maggio 2022, 11:43

«Sono Corrado di mediaset, lei è Veronica Cozzani?» Durante l’ultima puntata de Le Iene, Teo Mammucari è tornato su uno dei suoi cavalli di battaglia: gli scherzi telefonici. La Cozzani ci è cascata con tutte le scarpe. Teo ha deciso di tessere una tela per mamma Rodriguez e lei ci è rimasta intrappolata. Torma a fare il comico Mammucari e ieri con gli abiti da iena ha ripreso in "mano" la cornetta telefonica per confondere gli interlocutori tra frasi di senso compiuto e parole sensa senso. Ha deciso di mettere all'angolo la mamma di Belen Rodriguez sua spalla nel programma di Italia 1.

Le iene, Teo Mammucari smaschera la mamma di Belen

Dopo la presentazione "sensata" la telefonata continua: «Abbiamo creato nel gruppo mediaset, gneo..... per il programma de L'Isola, lei può mettere un rullo, ngiani interno». La showgirl con difficoltà tratteneva le risate. Veronica spiazzata risponde: «Non capisco cosa sta dicendo parli con mia figlia che è meglio». Era confusa la mamma di belen e voleva solo mettere giù il telefono, fino a che non le è stato svelato dalla stessa figlia che quello era uno scherzo fatto da teo. Ma non finisce qui perché la showgirl ha chiuso con una battuta che ha "smascherato" Veronica: «Mamma sai cosa vuol dire questo? Che tu non guardi Le Iene»

