Belen Rodriguez e Stefano De Martino: nozze (bis) in vista? L'indiscrezione

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Così diceva Antonello Venditti e pare proprio che Belen Rodriguez e Stefano De Martino abbiano preso alla lettera i versi della canzone. Si sono lasciati due volte e per due volte sono tornati insieme. A confermare il nuovo ritorno di fiamma, dopo le foto che poco spazio lasciavano a fraintendimenti, è stata la showgirl stessa a Le Iene, programma che ora conduce al fianco di Teo Mammucari. E ora per loro il futuro prevede un altro figlio (confessione della stessa Belen a Verissimo) e il matrimonio bis (spifferata di un'amica di famiglia)