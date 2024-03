Beatrice Luzzi discute con Anita Olivieri e la smaschera: «Sono tutte parole mie». Ecco cosa hanno detto

Venerdì 8 Marzo 2024, 16:20

Al Grande Fratello è andato in scena l'ennesimo momento di scontro acceso tra Beatrice Luzzi ed Anita Olivieri. Le due non si sono mai amate, questo è certo e i telespettatori lo sanno bene. E, al contempo, sembrano essere piuttosto presi dal fatto che tra le due si vedano sempre dinamiche molto dure, fatte di recriminazioni di ogni tipo. Ebbene, durante l'ultimo scontro che si è visto al margine della puntata di giovedì 7 marzo, abbiamo potuto assistere ad un episodio decisamente fuori dalle righe dato che in molti hanno notato che la Olivieri ha cominciato ad esprimersi utilizzando gli stessi termini di Beatrice. Se n'è accorta anche la Luzzi, ovviamente, che non ha tardato a farglielo notare. Ma cosa ha detto davvero Anita? E come hanno reagito i telespettatori di fronte alle precisazioni di Beatrice? Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB



LEGGI ANCHE: -- Grande Fratello, Anita scivola sulla cultura: nuova gaffe che sconcerta il pubblico