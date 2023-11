Antonella Clerici e il panno in microfibra: la particolare richiesta in diretta

Giovedì 9 Novembre 2023, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 08:41

Sta sia facendo discutere che scatenare l’ilarità dei telespettatori italiani quello che è accaduto nel corso della puntata di ieri di È sempre mezzogiorno, il programma quotidiano di Antonella Clerici su Rai Uno. In particolare, la frase che ha scatenato l’attenzione del pubblico riguarda un "panno in microfibra" richiesto dalla conduttrice nel corso della trasmissione. Ma perché mai sta facendo tanto discutere, al punto da scatenare la reazione dei telespettatori sui social? E perché mai la situazione sembra praticamente paradossale? Si tratta di qualcosa che non è mai successo prima in un programma di Antonella né tantomeno in nessuna trasmissione Rai… ma di cosa si tratterà mai? Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Rai; music by Korben MKdB



