Fiorello, show alla presentazione di Viva Rai2: «Sanremo 2025? Prendete Fedez e richiamate Fazio dal Nove»

Parte la seconda stagione di Viva Rai2. Lo show di Fiorello torna dal 6 novembre tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Rai2 alle 7, non più da via Asiago ma dal Foro italico. Fiorello irrompe con una domanda scomoda all'ad Rai Roberto SergioFiorello irrompe con una domanda scomoda all'ad Rai Roberto Sergio durante la conferenza stampa: «La prima domanda: è vero che Belve va sulla Nove?». E l'ad risponde con un secco "no". Lo scambio sui rumors circolati nelle ultime ore continua su toni leggeri: «Non ve la fate scappare», dice Fiorello riferendosi alla Fagnani. «Le ho detto: se tu vai alla Nove mi presento sotto casa tua e buco le gomme della macchina di Mentana. Basta con questa storia che tutti migrano, la Rai è Rai e si ama indipendentemente dal governo che c'è», aggiunge lo showman.