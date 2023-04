Amici, i dettagli sulla scena tagliata: ecco cosa è successo tra Maria De Filippi, Raimondo Todaro e Rudy Zerbi

Martedì 11 Aprile 2023, 09:08

Ad Amici 22 (non) è andata in scena una lite verbale tra Raimondo Todaro e Rudy Zerbi durante il serale di sabato scorso, in cui Todaro avrebbe domandato in maniera risentita a Zerbi il motivo per cui abbia deciso di tirare in campo Angelina per il ballottaggio finale destinato all'eliminazione. La discussione ha attirato l'attenzione di Maria De Filippi, che ha fatto una ramanzina al prof. La scena è però stata tagliata in fase di post-produzione per evitare polemiche e tutelare la reputazione dei professori e dello show. Siamo riusciti a ricostruire quello che è successo. Photo Credits: Red Communications, Kikapress; music: “Summer” from Bensound.com

