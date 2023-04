Amici, Maria De Filippi interviene nella lite e riprende un professore: ecco cosa è successo

Sabato 8 Aprile 2023, 09:21

Sabato 8 aprile ci sarà una nuova puntata di Amici, che è stata registrata il 6 aprile. Secondo le anticipazioni ufficiali diffuse da Amici News, ci sarà un solo eliminato anche durante questa quarta puntata. Non si conosce ancora l'identità di quest'ultimo, ma si sa che verrà annunciato da Maria De Filippi alla fine della puntata, come consuetudine. Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola sono in ballottaggio e solo uno dei due riuscirà ad accedere alla quinta puntata. Intanto, però, sono emersi altri dettagli: durante la registrazione della puntata, infatti, c'è stata una lite tra Raimondo Todaro e Michele Bravi, e Maria De Filippi è intervenuta per bacchettare Todaro. Secondo la conduttrice, le parole di Todaro sminuivano Maddalena e facevano sembrare Angelina Mango la migliore della classe. Foto: Red Communications Music: "Summer" from Bensound.com

