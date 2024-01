Amici 23, la stoccata di Maria de Filippi a Morgan: cosa ha detto a Francesca Michielin

Lunedì 22 Gennaio 2024, 10:38

Nell'ultima puntata di Amici andata in onda su Canale 5, gli ospiti Aiello, Paola Turci e Francesca Michielin hanno svolto il ruolo di giudici per la competizione di canto, mentre Thomas Signorelli è stato invitato per giudicare la gara di ballo. Lo scambio di battute tra Maria De Filippi e Francesca Michielin Maria De Filippi, durante alcuni dibattiti tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, ha colto l'occasione per rivolgersi a Francesca Michielin, facendo riferimento al suo ruolo come presentatrice di X Factor, lanciando una frecciatina, e suggerendo che rispetto alle giurie a cui Francesca Michielin è abituata, la situazione ad Amici è "una passeggiata di salute". Alcuni hanno interpretato ciò come un riferimento a Morgan, ex giudice di X Factor allontanato dall'ultima edizione per comportamenti ritenuti inadeguati. Michielin, con ironia, ha replicato di sentirsi felice e rilassata, sicuramente consapevole della situazione vissuta da Morgan con la stessa De Filippi in passato (il cantante, qualche anno fa, è stato uno dei coach anche del talent di Canale 5 ma nel bel mezzo del Serale decise di abbandonare il programma). Photo Credits: Per gentile concessione dell'ufficio stampa Amici/ Red Communication, Kikapress, Ufficio stampa Sky; Music by Korben



Morgan ironizza su Fedez e Chiara Ferragni: la stories sulla fake news del Papa. Cosa ha scritto