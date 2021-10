Amici 21, cosa è successo a Mattia, Christian, LDA e Luigi? Anticipazioni sulla puntata registrata

Venerdì 8 Ottobre 2021, 10:32

Amici 21: la prossima puntata non andrà in onda domenica 10 ma lunedì 11. Ma le anticipazioni svelano anche quello che succederà a Mattia, Christian, LDA e Luigi… ma non solo. Andiamo a scoprire tutto ciò che accadrà nella prossima puntata. foto: Red Communications; music: "Cute" from Bensound.com

