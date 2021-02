A San Valentino Cupido scocca l'amore dalla pizza Margherita delle “PizzaGirls”

Una pizza margherita può prendere il posto di Cupido. È la nuova originale idea del programma televisivo “PizzaGirls”, in onda dal 15 febbraio sul La 5 di Mediaset e interamente dedicato alle maestre pizzaiole. Tutto nasce da una proposta di matrimonio: una delle protagoniste ha infatti deciso di chiedere la mano del suo amato proprio utilizzando la pizza: “Vuoi sposarmi? Ti amo”. Immediata è stata la voglia di lanciare la campagna sui social per invitare le donne a prendere un po’ per la gola fidanzati, mariti, compagni e amici speciali nel giorno di San Valentino.

Il primo passo è al grido dell'hastag #conquistaloconunapizza. Come procedere? Basta decidere una breve frase da far scrivere per dichiararsi o confermare i propri sentimenti, contattare la pizzeria tra quelle indicate sulla pagina fb PizzaGirls e chiedere la consegna senza costi aggiunti, oppure fare la pizza in casa seguendo i tutorial.

Per i più audaci c'è a disposizione anche un servizio speciale e gratuito, reso possibile grazie al PIP - Pronto Intervento Poetico, tramite il quale si può "ordinare", insieme alla pizza, anche una video dichiarazione su Whatsapp. Gli attori Guido Marini e Isabella Zanivan dei Disguido, che vestono i panni dei grandi autori del passato, Dante, Beatrice, Petrarca o Virgilio.

Sempre in tema di pizza, torna in onda la seconda stagione del programma “PizzaGirls”, durante il quale le quattro maestre pizzaiole Petra Antolini, Elena Secrii, Francesca Gerbasio e Roberta Esposito mettono in campo esperienza, professionalità e simpatia per far apprendere l'arte della pizza agli ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo.

A seguire le indicazioni delle maestre in studio sono Maurizio Mattioli, Enzo Salvi, Maurizio Casagrande, Francesco Paolantoni, Simona Borioni, gli Arteteca, Carmen Di Pietro, Fernanda Pinto e Irene Grasso. Il format, in onda su La 5 dal 15 febbraio dal lunedì al venerdì alle 11.50 è prodotto dalla Sunshine Production in co-produzione con la Italian Movie Award dell'ideatore e regista Carlo Fumo, l’amore ai tempi del Covid viaggia su una pizza, da gustare insieme in casa, se si vive sotto lo stesso tetto, o da mandare a chi si desidera.

