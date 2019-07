Partita sonda indiana verso la Luna

Ultimo aggiornamento: 15:18

L'India ha lanciato la seconda missione lunare della sua storia astronautica., la cui partenza era prevista il 15 luglio ma poi bloccata quando il countdown segnava meno 56 minuti e 24 secondi al decollo, a causa di un problema tecnico mai precisato, è stata trasportata in orbita dal razzo GSLV- MkIII, il più potente dei lanciatori indiani, levatosi dalla rampa della base di Sriharikota, isola al largo dello Stato meridionale dell'Andhra Pradesh, quando in Italia erano le 10:13 del mattino del 22 luglio, con il suo carico utile di 3,8 tonnellate.A bordo Chandrayaan-2 (che in lingua Hindi significa "Lunar Trolley"). ci sono, dove + stata già rilevata la presenza di acqua sottoforma di ghiaccio e minerali da cui estrarre idrogeno e ossigeno. Se la missione avrà successo (l'arrivo sulla Luna è previsto il 7 settembre),La prima missione indiana verso la Luna, lanciata nel 2008, è stata condotta con la sonda Chandrayaan-1, che dall'orbita ha scandagliato la superficie con i radar di bordo.