Windows, Esplora Risorse va più veloce: ma è un problema

La velocità a volte è un problema. Non per i software dei computer. Eppure, nel mezzo, c'è la notizia di questo bug di Windows scoperto da un utente e condiviso da migliaia di altri utilizzatori del sistema operativo. In Italia se ne parla sul blog specializzato "Tom's Hardware" prendendo spunto proprio da un tweet, con tanto di screen recorder, che affronta il tema di "Esplora Risorse". Per attivare questo bug, gli utenti devono aprire Esplora Risorse, premere il tasto F11 per entrare nella modalità a schermo intero e premere nuovamente F11 per tornare alla modalità finestra. Questo trucco sembra portare a miglioramenti istantanei nelle prestazioni durante la navigazione delle cartelle, indipendentemente dal tipo di unità di archiviazione utilizzata. Tuttavia, è possibile che questa modifica causi un piccolo problema grafico nella barra di navigazione. Al momento, Microsoft non ha annunciato se risolverà questo bug nel prossimo futuro ma l'evento potrebbe sensibilizzare gli sviluppatori a intervenire per migliorare le prestazioni complessive del sistema operativo. Nel frattempo, sono disponibili script automatizzati su GitHub per attivare facilmente questa modifica.

Did you know you can speedup explorer by use of bugs?



Turns out switching in and out of full screen mode (F11) noticeably improves load times!



Wish this was the performance we get out of box.



(Yes navbar breaks.. tho navbar shouldn't cause such a huge snappiness regression..) pic.twitter.com/GObybf1C8q

— Vivy⚡ (@VivyVCCS) September 3, 2023