WhatsApp per Mac, l'aggiornamento è una svolta

Martedì 7 Novembre 2023, 11:42 - Ultimo aggiornamento: 11:43

WhatsApp per Mac è finalmente disponibile sull'App Store, equiparandosi così alla versione per Windows. L'aggiornamento segna un significativo passo avanti, poiché prima gli utenti dovevano scaricarlo esclusivamente dal sito Web dell'azienda. La nuova versione, completamente riprogettata, offre quasi le stesse funzionalità dell'app mobile, inclusi audio e videochiamate. Come riporta smartworld.it, è importante notare che si tratta di un'app complementare che richiede un account telefonico per essere attivata. Questo aggiornamento migliora anche le prestazioni e riduce il consumo energetico rispetto alla versione precedente. È necessario avere un Mac con macOS 11 (Big Sur) o versioni successive per installare l'app. Per collegare l'account, è sufficiente scansionare il codice QR visualizzato sullo schermo del computer utilizzando l'app sul telefono. Una volta completata questa procedura, sarà possibile utilizzare WhatsApp direttamente dal Mac.

this message is for Mac users 🖥️



WhatsApp for Mac on desktop is available globally in the @AppStore: https://t.co/KoVK7u9h1p — WhatsApp (@WhatsApp) November 6, 2023