Dettagli senza precedenti, il Telescopio Spaziale Webb mostra le galassie a spirale

Venerdì 2 Febbraio 2024, 09:30

Il Telescopio Spaziale James Webb ha catturato alcune immagini affascinanti di 19 galassie a spirale con un dettaglio senza precedenti mai osservato prima dagli astronomi. L'abilità unica di Webb - riporta la Cnn - di osservare l'universo in diverse lunghezze d'onda della luce infrarossa, ha messo in mostra le stelle, il gas e la polvere all'interno della struttura complessa di ogni galassia. La nota dell'Università di Oxford sottolinea l'importanza di queste immagini: «Questi "scatti" forniranno diversi nuovi pezzi del puzzle per astronomi e astrofisici di tutto il mondo. Il telescopio spaziale James Webb ha catturato ritratti scintillanti di 19 galassie a spirale – e di milioni di stelle – con dettagli senza precedenti mai visti prima dagli astronomi».