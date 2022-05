Telemarketing, il trucco aggressivo "Call ID Spoofing": ecco come sconfiggerlo

Giovedì 5 Maggio 2022, 13:28

Le vie del telemarketing aggressivo sono infinite. L’ultima si chiama ‘Call ID Spoofing’. In che cosa consiste? In telefonate fatte sotto le mentite spoglie di un numero telefonico qualsiasi, spesso in realtà fasullo, che traggono in inganno i consumatori. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

Telemarketing, le proposte dell'Antitrust: registro delle inclusioni e vincolo contrattuale solo per iscritto