SpaceX, il satellite MethaneSAT lanciato per la tutela del clima

Lunedì 4 Marzo 2024, 11:23

E' stato lanciato MethaneSAT a bordo di un razzo SpaceX Falcon9. Il satellite è stato progettato per tracciare e quantificare le emissioni di metano, soprattutto nel settore Oil & Gas, la maggiore fonte industriale di questo potente inquinante a effetto serra. MethaneSAT si distingue per la sua capacità unica di mappare le emissioni di metano su vasta scala e identificare grandi emettitori precedentemente inosservati, offrendo dati gratuiti e quasi in tempo reale accessibili a tutti. Con il supporto di donatori tra cui il Bezos Earth Fund e la partnership con il governo della Nuova Zelanda, MethaneSAT mira a una nuova era di trasparenza nel settore, facilitando la riduzione delle emissioni di metano e contribuendo significativamente alla lotta contro il riscaldamento globale.