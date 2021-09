Martedì 14 Settembre 2021, 11:07

Gli appassionati di astronomia faranno bene a non dormire troppo in questi giorni. Il 14 settembre Nettuno raggiungerà l'opposizione al Sole e tre giorni dopo il triangolo Luna – Giove – Saturno brillerà nel firmamento. Tutti col naso verso il cielo allora. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

