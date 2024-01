Oggi 2 gennaio 2024, il fenomeno del perielio: la Terra è "più vicina" al Sole

Martedì 2 Gennaio 2024, 08:12

Oggi, martedì 2 gennaio 2024, gli astronomi ci segnalano che questo è è uno dei tre giorni in cui la Terra si trova più vicina al Sole: 149,1 milioni di km. Questo fenomeno si chiama perielio. Il perielio è il punto di un'orbita ellittica intorno a una stella in cui il corpo orbitante si trova più vicino alla stella stessa. Nel contesto del sistema solare, il perielio si riferisce al punto più vicino al Sole lungo l'orbita di un pianeta o di un altro oggetto celeste. La Terra, ad esempio, raggiunge il perielio nella sua orbita intorno al Sole quando è più vicina a quest'ultimo. Il perielio terrestre si verifica solitamente intorno al 3 gennaio di ogni anno. Durante il perielio, il pianeta si muove più velocemente lungo la sua orbita a causa della legge delle aree di Keplero, che afferma che un pianeta percorre aree uguali in tempi uguali lungo la sua orbita. In altre parole, quando la Terra è più vicina al Sole, la sua velocità orbitale è massima. Il termine "perielio" è spesso utilizzato anche per descrivere la posizione più vicina di un satellite o di un oggetto orbitante attorno a un corpo celeste.