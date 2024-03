La crosta terrestre si è capovolta nello Stretto di Gibilterra, lo studio dopo un terremoto

Lunedì 4 Marzo 2024, 08:41

Nel 2010, a Granada in Spagna, sono state rilevate onde sismiche insolite che hanno portato alla scoperta di una lastra oceanica completamente capovolta. Pubblicata sulla rivista The Seismic Record, questa ricerca rivela che la lastra di Alboran, situata vicino allo Stretto di Gibilterra, è stata trovata ribaltata a causa di silicati di magnesio idrati situati a circa 600 chilometri di profondità. Questa scoperta, la prima del suo genere, potrebbe aiutare a comprendere meglio l'interazione tra le porzioni della crosta terrestre e la loro relazione con l'attività sismica. Originariamente, gli scienziati stavano lavorando sui dati dopo un terremoto di magnitudo 6.3 e hanno scoperto per caso queste informazioni analizzando le forme d'onda sismiche.

Lo studio sul terremoto di Granada nel 2010

Gli scienziati, come riporta Victor Tangermann in un articolo su The Byte, stavano cercando qualcosa di completamente diverso studiando il terremoto registrato a Granada nell'aprile 2010. La loro intenzione, afferma il sismologo dell'Università di Scienza e Tecnologia della Cina Daoyuan Sun, era semplicemente quella di analizzare le forme d'onda per pura curiosità. Esaminandole hanno osservato vibrazioni residue insolitamente lunghe. Le vibrazioni a bassa velocità sono generalmente il risultato di onde che passano attraverso materiale fuso o liquido: «Considerando l'età relativamente giovane del fondale marino nel Mediterraneo occidentale, affinché la lastra rimanga fredda, la velocità di subduzione deve essere piuttosto rapida, come una velocità moderata di circa 70 millimetri all'anno» ha detto Sun. «In altre parole, pensiamo che il nostro studio possa offrire un limite inferiore ragionevole della velocità di subduzione in questa regione»

